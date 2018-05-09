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Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
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Песков прокомментировал инцидент с охраной, которая оттолкнула ветерана от Путина 

Говорит Москва 1 час назад
Во время празднования Дня Победы на Красной площади сотрудники охраны президента оттеснили ветерана, который хотел подойти к Владимиру Путину.
≥≥ Путин спас ветерана на параде Победы
Глава государства, заметив это, пожал руку пожилому мужчине и пригласил его возложить цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инцидент произошёл по случайности.
«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь».
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Комментарии114  Ещё 14 источников 
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