Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде

Песков прокомментировал инцидент с охраной, которая оттолкнула ветерана от Путина

Во время празднования Дня Победы на Красной площади сотрудники охраны президента оттеснили ветерана, который хотел подойти к Владимиру Путину. ≥≥ Путин спас ветерана на параде Победы Глава государства, заметив это, пожал руку пожилому мужчине и пригласил его возложить цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инцидент произошёл по случайности. «Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь».