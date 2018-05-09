Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде

Во время празднования Дня Победы на Красной площади сотрудники охраны президента оттеснили ветерана, который хотел подойти к Владимиру Путину.
Глава государства, заметив это, пожал руку пожилому мужчине и пригласил его возложить цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инцидент произошёл по случайности.
«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь».