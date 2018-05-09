Ещё
Силуанов: преобразований в Минфине в связи с формированием нового кабмина не планируется
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силуанов: преобразований в Минфине в связи с формированием нового кабмина не планируется 

ТАСС 23 минуты назад
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Преобразований в Минфине в связи с формированием нового правительства России не планируется. Об этом заявил ТАСС исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов.
"Мы не планируем каких-то преобразований вводить в Минфине в связи с формированием нового правительства. Министерство финансов — одно из базовых министерств, как работало, так и будет работать, надеюсь, также успешно будет работать в новом правительстве", — сказал он. Премьер— министр РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Силуанова на пост первого вице-премьера по экономике и финансам в новом правительстве.
ТАСС: последние новости
Якутск отмечает День Победы патриотическим парадом, концертами и танцами Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по вопросам безопасности в мире Трамп в ближайшее время объявит о своем решении по иранской ядерной сделке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке95
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы221
Российских журналистов «выгнали» с Украины204
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа129
Киев принял участие в «Бессмертном полке»213
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение