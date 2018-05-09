Силуанов: преобразований в Минфине в связи с формированием нового кабмина не планируется 

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Преобразований в Минфине в связи с формированием нового правительства России не планируется. Об этом заявил ТАСС исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов.
"Мы не планируем каких-то преобразований вводить в Минфине в связи с формированием нового правительства. Министерство финансов — одно из базовых министерств, как работало, так и будет работать, надеюсь, также успешно будет работать в новом правительстве", — сказал он. Премьер— министр РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Силуанова на пост первого вице-премьера по экономике и финансам в новом правительстве.