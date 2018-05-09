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Украина выслала журналистов «Вестей и „Первого канала“
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Журналистов «России» и «Первого канала» выслали с Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / Рalinchak
СБУ выслала из Украины в Россию и Казахстан журналистов телеканалов "Россия" и "Первый канал" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву — пресс-служба
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