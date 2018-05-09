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Россия остаётся в иранской сделке
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Россия останется приверженной соглашению по иранской ядерной программе 

РИА Новости 9 мая 2018
Фото: РИА Новости
Россия останется приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, заявил журналистам и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.
"Да", — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
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