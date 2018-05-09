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В МИД ждут ответ на предложение России по миротворцам в Донбассе
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В МИД ждут ответ на предложение России по миротворцам в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИКАКОЙ ВНЯТНОЙ РЕАКЦИИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РФ О МИРОТВОРЦАХ В ДОНБАССЕ МОСКВА ПОКА НЕ ПОЛУЧИЛА — ГРУШКО
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