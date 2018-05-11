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Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
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Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию, связанную с односторонним выходом США из СВПД по иранской ядерной программе, турецкий лидер также поздравил российского коллегу со вступлением в должность, сообщает пресс-служба Кремля.
Как уточняется, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и со вступлением в должность президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что была "обсуждена ситуация, связанная с односторонним выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе". В разговоре "подчеркивалось, что сохранение СВПД имеет принципиально важное значение для международной и региональной безопасности, а также для режима глобального нераспространения".
Также сторонами был подтвержден решительный настрой на дальнейшее сотрудничество с другими участниками плана действий и на координацию шагов в данном контексте.
Также были "затронуты вопросы сирийского урегулирования и реализации ключевых двусторонних проектов".
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