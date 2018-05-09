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МИД: Мы находимся в контакте со всеми сторонами по ситуации вокруг СВПД
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МИД: Мы находимся в контакте со всеми сторонами по ситуации вокруг СВПД 

Российская Газета 1 час назад
Фото: RT на русском
Россия поддерживает контакт со всеми заинтересованными сторонами по ситуации вокруг выхода США из договоренности по иранской ядерной программе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами", — отметил дипломат.
Ранее и.о. главы МИД Сергей Лавров подтвердил журналистам, что Россия по-прежнему привержена Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Решением же президента США Дональда Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по СВПД и восстановить санкции в отношении Ирана в Москве разочарованы.
"Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права", — подчеркнули на Смоленской площади.
"СВПД является достоянием всего международного сообщества, которое неоднократно подтверждало заинтересованность в его сохранении и долгосрочной устойчивой реализации в интересах укрепления международного и регионального мира и безопасности, а также режима ядерного нераспространения", — подчеркнули в МИД РФ.
"Объявленные 8 мая решения — это новое подтверждение недоговороспособности Вашингтона. Они также демонстрируют, что американские претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов", — заключили в министерстве.
Напомним, накануне Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе. По его мнению, СВПД оставил Тегерану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. При этом Трамп высказался в пользу заключения нового соглашения.
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