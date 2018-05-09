МИД: Мы находимся в контакте со всеми сторонами по ситуации вокруг СВПД

Россия поддерживает контакт со всеми заинтересованными сторонами по ситуации вокруг выхода США из договоренности по иранской ядерной программе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

"Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами", — отметил дипломат.

"Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права", — подчеркнули на Смоленской площади.

"СВПД является достоянием всего международного сообщества, которое неоднократно подтверждало заинтересованность в его сохранении и долгосрочной устойчивой реализации в интересах укрепления международного и регионального мира и безопасности, а также режима ядерного нераспространения", — подчеркнули в МИД РФ.

"Объявленные 8 мая решения — это новое подтверждение недоговороспособности Вашингтона. Они также демонстрируют, что американские претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов", — заключили в министерстве.