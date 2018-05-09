Путин: наш народ сражался насмерть и сделал невозможное

Президент РФ Владимир Путин обратился с речью к участникам и гостям парада в честь Дня Победы с центральной трибуны у стен Кремля.

"Наш долг — хранить память о войне", «о тех, кто противостоял нацистам», заявил Путин. «Наш народ сражался насмерть», — напомнил президент России. «Было сделано невозможное, никто не думал о себе», — отметил Путин.

Все боролись, сколько хватало сил, подчеркнул Путин. «И все эти люди продолжают жить в наших сердцах», — сказал президент.

После краткой речи была объявлена минута молчания.

Парад Победы начался в 10.00 по московскому времени — на Красную площадь внесли государственный флаг России и Знамя Победы.

Сегодня президент России даст прием в Кремле по случаю праздника.