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Путин: наш народ сражался насмерть и сделал невозможное
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Путин: наш народ сражался насмерть и сделал невозможное 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Президент РФ Владимир Путин обратился с речью к участникам и гостям парада в честь Дня Победы с центральной трибуны у стен Кремля.
"Наш долг — хранить память о войне", «о тех, кто противостоял нацистам», заявил Путин. «Наш народ сражался насмерть», — напомнил президент России. «Было сделано невозможное, никто не думал о себе», — отметил Путин.
Все боролись, сколько хватало сил, подчеркнул Путин. «И все эти люди продолжают жить в наших сердцах», — сказал президент.
После краткой речи была объявлена минута молчания.
Парад Победы начался в 10.00 по московскому времени — на Красную площадь внесли государственный флаг России и Знамя Победы.
На трибуне вместе с Путиным стоят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Сегодня президент России даст прием в Кремле по случаю праздника.
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