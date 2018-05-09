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Путин: именно СССР определил исход Второй мировой войны
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Путин: именно СССР определил исход Второй мировой войны 

ТАСС 1 час назад
Именно СССР определил исход Второй мировой войны, но сегодня этот подвиг пытаются перечеркнуть, мы не позволим это сделать — Путин.
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