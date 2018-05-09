Путин напомнил о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне

ПУТИН: ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА, СПАСШЕГО МИР ОТ РАБСТВА И ХОЛОКОСТА, СЕЙЧАС ПЫТАЮТСЯ ПЕРЕЧЕРКНУТЬ И ПЕРЕВРАТЬ ИСТОРИЮ, МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ЭТОГО СДЕЛАТЬ