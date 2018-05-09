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Путин напомнил о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне
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Путин напомнил о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН: ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА, СПАСШЕГО МИР ОТ РАБСТВА И ХОЛОКОСТА, СЕЙЧАС ПЫТАЮТСЯ ПЕРЕЧЕРКНУТЬ И ПЕРЕВРАТЬ ИСТОРИЮ, МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ЭТОГО СДЕЛАТЬ
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