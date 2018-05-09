Володин поздравил с 9 Мая

Володин поздравил спикеров парламентов ряда стран ОДКБ и МПА СНГ с 9 Мая

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил спикеров парламентов ряда стран ОДКБ и Межпарламентской ассамблеи государств СНГ с 9 Мая, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин направил спикерам парламентов ряда стран ПА ОДКБ и МПА СНГ телеграммы с поздравлением с 9 мая", — сообщили РИА Новости в пресс-службе нижней палаты парламента.

Председатель нижней палаты парламента также поздравил россиян с Днем Победы. "Это священный праздник для каждого из нас. Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто спас мир от угрозы нацизма, подарил всему человечеству мирное будущее", — цитирует поздравление Володина пресс-служба Госдумы.