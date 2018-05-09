Володин поздравил с 9 Мая

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил спикеров парламентов ряда стран ОДКБ и Межпарламентской ассамблеи государств СНГ с 9 Мая, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.
"Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин направил спикерам парламентов ряда стран ПА ОДКБ и МПА СНГ телеграммы с поздравлением с 9 мая", — сообщили РИА Новости в пресс-службе нижней палаты парламента.
Как уточнили в Госдуме, телеграммы направлены председателю Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимиру Андрейченко, спикеру верхней палаты белорусского парламента Михаилу Мясниковичу, председателю Национального собрания Армении Аре Баблояну, председателю Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октаю Асадову, председателю сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, председателю мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлану Нигматулину, спикеру Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбеку Джумабекову.
Поздравления также направлены председателю верхней палаты парламента Таджикистана Мухаммадсаиду Убайдуллоеву, спикеру нижней палаты таджикского парламента Шукурджону Зухурову, председателю Меджлиса Туркменистана Гульшату Маммедову, председателю Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматиллу Юлдашеву, спикеру узбекского парламента Нурдинжону Исмоилову, спикеру парламента Абхазии Валерию Кварчие, спикеру парламента Южной Осетии Петру Гассиеву.
Председатель нижней палаты парламента также поздравил россиян с Днем Победы. "Это священный праздник для каждого из нас. Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто спас мир от угрозы нацизма, подарил всему человечеству мирное будущее", — цитирует поздравление Володина пресс-служба Госдумы.