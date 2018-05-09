Названы сроки проведения нового раунда переговоров по Сирии в Астане 

"Страны-гаранты Астанинского процесса подтвердили проведение очередной девятой Международной встречи высокого уровня по Сирии 14-15 мая 2018 года в столице Казахстана", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на встречу, помимо государств-гарантов — Ирана, России и Турции, приглашены делегации правительства и оппозиционных групп Сирии, а также ООН и в качестве наблюдателей — США и Иордании.
"В ходе переговоров в Астане стороны намерены рассмотреть текущую ситуацию в Сирии, в том числе в зонах деэскалации, обсудить гуманитарные вопросы и меры укрепления доверия, а также скоординировать дальнейшие шаги по продвижению процесса урегулирования кризиса в этой арабской стране", — говорится в сообщении.
В середине марта этого года прошел восьмой раунд переговоров.