Названы сроки проведения нового раунда переговоров по Сирии в Астане

Астане 15-16 мая пройдет очередной раунд переговоров по Сирии . Об этом сообщает МИД Казахстана.

"Страны-гаранты Астанинского процесса подтвердили проведение очередной девятой Международной встречи высокого уровня по Сирии 14-15 мая 2018 года в столице Казахстана ", — говорится в сообщении.

России и Иордании. По данным ведомства, на встречу, помимо государств-гарантов — Ирана Турции , приглашены делегации правительства и оппозиционных групп Сирии, а также ООН и в качестве наблюдателей — США

"В ходе переговоров в Астане стороны намерены рассмотреть текущую ситуацию в Сирии, в том числе в зонах деэскалации, обсудить гуманитарные вопросы и меры укрепления доверия, а также скоординировать дальнейшие шаги по продвижению процесса урегулирования кризиса в этой арабской стране", — говорится в сообщении.

В середине марта этого года прошел восьмой раунд переговоров.