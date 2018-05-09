Премьер Казахстана поздравил Медведева с утверждением на пост главы кабмина

"В ходе беседы, которая состоялась по инициативе казахстанской стороны, Бахытжан Сагинтаев передал Дмитрию Медведеву поздравления с утверждением на пост главы российского Правительства.

Дмитрий Медведев и Бахытжан Сагинтаев также обменялись поздравлениями с Днем Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Кроме того, главы правительств обсудили график предстоящих контактов, в том числе в рамках Евразийского экономического союза , добавляет пресс-служба.