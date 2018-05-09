Китай призвал к координации мер для обеспечения целостности соглашения по Ирану 

ПЕКИН, 9 мая. /ТАСС/. Китай настаивает на сохранении целостности сделки по иранской ядерной программе и готов к активизации совместных действий с ее участниками. Об этом заявил находящийся в Иране с визитом специальный представитель КНР по Ближнему Востоку Гун Сяошэн, сообщило в среду агентство «Синьхуа».
"Необходимо во что бы то ни стало обеспечить целостность иранского соглашения, — подчеркнул он. — Китай готов усилить взаимодействие и контакты по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами".
В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, Соединенных Штатов и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, а Вашингтон отменил рестрикции.
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе. Как заявил глава американской администрации, СВПД «оставляет Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений».
Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон в связи с решением Трампа призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять. За сохранение соглашения выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. В МИД РФ указали, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвали решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном.