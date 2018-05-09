Китай призвал к координации мер для обеспечения целостности соглашения по Ирану

ПЕКИН, 9 мая. / ТАСС /. Китай настаивает на сохранении целостности сделки по иранской ядерной программе и готов к активизации совместных действий с ее участниками. Об этом заявил находящийся в Иране с визитом специальный представитель КНР по Ближнему Востоку Гун Сяошэн, сообщило в среду агентство «Синьхуа»

"Необходимо во что бы то ни стало обеспечить целостность иранского соглашения, — подчеркнул он. — Китай готов усилить взаимодействие и контакты по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами".