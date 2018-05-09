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В Австралии призывали Иран продолжать соблюдать соглашение по атомной программе
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В Австралии призывали Иран продолжать соблюдать соглашение по атомной программе 

ТАСС 54 минуты назад
СИДНЕЙ, 9 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп выразила от имени своей страны разочарование решением США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Австралия разочарована решением США выйти из этого соглашения, которое накладывает ограничения на иранскую атомную программу", — говорится в распространенном в среду заявлении главы австралийского внешнеполитического ведомства.
"Правительство Австралии неоднократно заявляло, что СВПД должен оставаться в силе до тех пор, пока не удастся договориться об альтернативном соглашении", — напомнила Бишоп. «Австралия вместе с другими членами международного сообщества выражает тревогу по поводу некоторых аспектов политики Ирана на Ближнем Востоке и призывает все страны региона воздерживаться от действий, чреватых усилением нестабильности и конфликтами, — подчеркнула глава МИД. — И хотя из-за решения США возникает неопределенность в отношении СВПД, мы призываем Иран продолжать соблюдать положения данного соглашения».
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, если Тегеран решит воплотить свои «ядерные амбиции». В то же время он высказался в пользу заключения нового соглашения.
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