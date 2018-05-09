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Восстановление СССР: Украина — не Россия
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Восстановление СССР: Украина — не Россия 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
О том, что Владимир Путине стремится восстановить СССР, говорит не только президент Украины Петр Порошенко, давая интервью журналистам. Об этом желании Путина говорит весь мир, как и о возобновлении холодной войны и о том, что Россия является такой же угрозой международной безопасности, как в свое время был Советский Союз.
Более того, отношения между Западом и Россией напоминают отношения между Западом и Советским Союзом. Поэтому это мнение не только Порошенко, это мнение цивилизованного общества.
А новое для Украины то, что в этой холодной войне она оказалась на правильной стороне — на стороне добра, а не зла, как это было во времена холодной войны при СССР. Более того, Украина сейчас находится на переднем фронте и в данном случае, является на стыке западной цивилизации, так называемого русского мира, которая старается имплементировать идеологию Советского Союза. И в этом отношении Путин и старается. Украина это видит, за это отдаются жизни.
Чтобы избежать подобного результата, Украине необходимо мобилизовать ресурсы, проводить реформы, как можно быстрее, чтобы стать частью западного мира как полноценное государство. А кроме того, укреплять армию, только те страны, которые имеют сильную армию, не имеют войны. Не так как страна думала с 1991 года, что не будет не с кем воевать, и поэтому сильная армия не нужна. Надо понимать, что в условиях гибридной войны это не только прямая агрессия, а и провокации. Надо понимать, что она ведется не только на линии фронта.
Попытки возобновления СССР ведутся не только на Востоке Украины, или на границе с Крымом. Они ведутся постоянно. Чем быстрее эти вещи начнут понимать, тем быстрее наступит мир и бредовые идеи о восстановлении Советского Союза закончатся фиаско.
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