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Россия готова сотрудничать с США по Ирану
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Постпред в Вене заявил о готовности России сотрудничать с США по Ирану 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия готова к сотрудничеству по Ирану с США и другими партнёрами, но с Вашингтоном это может быть проблематично из-за занятой им позиции, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Россия всегда готова работать на пользу дела. Но у меня такое ощущение, что с США работа может оказаться очень проблематичной в силу занятой ими позиции", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, готова ли Россия работать с США и другими партнёрами по поиску нового решения по Ирану.
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