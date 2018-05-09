Россия готова сотрудничать с США по Ирану

Постпред в Вене заявил о готовности России сотрудничать с США по Ирану

Михаил Ульянов. Россия готова к сотрудничеству по Ирану США и другими партнёрами, но с Вашингтоном это может быть проблематично из-за занятой им позиции, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене "Россия всегда готова работать на пользу дела. Но у меня такое ощущение, что с США работа может оказаться очень проблематичной в силу занятой ими позиции", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, готова ли Россия работать с США и другими партнёрами по поиску нового решения по Ирану.