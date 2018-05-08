Железняк: США пытаются выместить на Иране свой провал в Сирии 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. США действиями в отношении Ирана пытаются выместить на этой стране свой провал в Сирии, где Исламская Республика играет важную стабилизирующую роль. Такое мнение высказал во вторник журналистам замсекретаря генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя решение США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"Беспрецедентное по рамкам возможных негативных последствий решение США о выходе из соглашения по иранской ядерной программе подрывает систему безопасности в мировом масштабе", — сказал политик журналистам. Он обратил внимание, что Вашингтон «вновь проявил политическую безответственность и необоснованную агрессивность».
"Не смогли повлиять на решение хозяина Овального кабинета и европейские партнеры", — констатировал Железняк, добавив, что Белый дом «в очередной раз придумал фейковые причины для разрыва международных договоренностей, грозящего новым очагом напряженности в регионе». «Закономерным будет ответ Тегерана, который не заставит себя ждать», — полагает он.
Представитель руководства «Единой России» считает, что «деструктивные действия США направлены, в том числе, на снижение активности Ирана в решении сирийского кризиса, чем препятствуют консолидированным миротворческим усилиям России, Турции и Ирана в Сирии». «Не добившись никаких результатов в сирийской кампании, США ищут возможности закрепиться в Сирии. При этом Вашингтон пытается выместить свой провал на Иране, который играет большую роль в стабилизации ситуации в регионе и несет важную посредническую миссию в Сирии», — добавил он.
"Регулярные нарушения двусторонних и многосторонних договоренностей в области безопасности со стороны США негативно сказываются не только на отношениях между конкретными странами, но и провоцируют напряженность и гонку вооружений в мире", — подчеркнул Железняк. Он заверил, что Россия «внимательно следит за действиями Вашингтона против нашего иранского партнера и будет делать соответствующие выводы». «Очевидно, что выход США из договора способен повлечь за собой нарастание проблем и в мировой ядерной тематике в целом», — заключил парламентарий.
США больше не в ядерной сделке
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. При этом он высказался в пользу заключения нового соглашения.
Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять, а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства.