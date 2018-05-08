Железняк: США пытаются выместить на Иране свой провал в Сирии

"Беспрецедентное по рамкам возможных негативных последствий решение США о выходе из соглашения по иранской ядерной программе подрывает систему безопасности в мировом масштабе", — сказал политик журналистам. Он обратил внимание, что Вашингтон «вновь проявил политическую безответственность и необоснованную агрессивность».

"Не смогли повлиять на решение хозяина Овального кабинета и европейские партнеры", — констатировал Железняк, добавив, что Белый дом «в очередной раз придумал фейковые причины для разрыва международных договоренностей, грозящего новым очагом напряженности в регионе». «Закономерным будет ответ Тегерана , который не заставит себя ждать», — полагает он.

Представитель руководства «Единой России» считает, что «деструктивные действия США направлены, в том числе, на снижение активности Ирана в решении сирийского кризиса, чем препятствуют консолидированным миротворческим усилиям России Турции и Ирана в Сирии». «Не добившись никаких результатов в сирийской кампании, США ищут возможности закрепиться в Сирии. При этом Вашингтон пытается выместить свой провал на Иране, который играет большую роль в стабилизации ситуации в регионе и несет важную посредническую миссию в Сирии», — добавил он.

"Регулярные нарушения двусторонних и многосторонних договоренностей в области безопасности со стороны США негативно сказываются не только на отношениях между конкретными странами, но и провоцируют напряженность и гонку вооружений в мире", — подчеркнул Железняк. Он заверил, что Россия «внимательно следит за действиями Вашингтона против нашего иранского партнера и будет делать соответствующие выводы». «Очевидно, что выход США из договора способен повлечь за собой нарастание проблем и в мировой ядерной тематике в целом», — заключил парламентарий.

США больше не в ядерной сделке