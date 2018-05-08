Чечня предложила три срока подряд для президента РФ

Парламент Чечни предложил разрешить три срока подряд для президента России

Парламент Чечни подготовил и на ближайшем заседании обсудит внесение в Госдуму законопроекта о продлении полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд, заявил во вторник спикер республиканского заксобрания Магомед Даудов

Ранее, около месяца назад, с подобной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров , который заявил, что у действующего главы государства Владимира Путина "нет альтернативы" и следует подумать над решением о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваясь двумя. Республиканский парламент поддержал предложение Кадырова и обещал рассмотреть возможность подготовки соответствующего законопроекта.

"На заседании Совета парламента мы рассмотрели вопрос о внесении в Государственную думу проекта закона о поправке к Конституции РФ "О сроках замещения должности президента РФ". В случае принятия данной инициативы, одно и то же лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух", — цитирует Даудова пресс-служба парламента.

Спикер подчеркнул, что "данная поправка не умаляет демократические основы государства и даёт возможность народу определить своё будущее".