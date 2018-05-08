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Чечня предложила три срока подряд для президента РФ
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Парламент Чечни предложил разрешить три срока подряд для президента России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Парламент Чечни подготовил и на ближайшем заседании обсудит внесение в Госдуму законопроекта о продлении полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд, заявил во вторник спикер республиканского заксобрания Магомед Даудов.
Ранее, около месяца назад, с подобной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что у действующего главы государства Владимира Путина "нет альтернативы" и следует подумать над решением о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваясь двумя. Республиканский парламент поддержал предложение Кадырова и обещал рассмотреть возможность подготовки соответствующего законопроекта.
"На заседании Совета парламента мы рассмотрели вопрос о внесении в Государственную думу проекта закона о поправке к Конституции РФ "О сроках замещения должности президента РФ". В случае принятия данной инициативы, одно и то же лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух", — цитирует Даудова пресс-служба парламента.
Спикер подчеркнул, что "данная поправка не умаляет демократические основы государства и даёт возможность народу определить своё будущее".
В пресс-службе парламента РИА Новости сообщили, что очередное заседание республиканского заксобрания запланировано на ближайший четверг.
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