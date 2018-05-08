Спикер ЗСК Бурлачко посетил заседание Госдумы, утвердившее Медведев премьером

Присасывавший на мероприятии председатель краевого парламента Юрий Бурлачко позже призвал региональные органы законодательной власти активнее строить свою работу с учетом планов и направлений деятельности федеральной власти, сообщает пресс служба

«Сегодня нам требуется гибкое, современное законодательство, нацеленное на создание новых управленческих и организационных моделей, на технологическое перевооружение, которое обеспечит ускоренный рост наших базовых отраслей экономики. Необходимо обеспечить тесное и конструктивное взаимодействие с будущим Правительством Российской Федерации», — отметил спикер ЗСК.

По словам Юрия Бурлачко, хорошим механизмом реализации этой задачи является Совет законодателей Российской Федерации , объединивший депутатов регионального и федерального уровней, на недавнем заседании которого в Санкт-Петербурге я присутствовал.

«Это позволяет оперативно интегрировать позиции федерального центра и регионов, продвигая мнения и предложения, выработанные на уровне субъекта и муниципалитетов. Равно как и инициативы федеральной власти на места. И в этот процесс мы, региональные законодатели, готовы активно включиться», — подчеркнул глава законодательного собрания Кубани.

Напомним, как ранее сообщал «ФедералПресс», депутаты Госдумы проголосовали за назначение Дмитрия Медведева председателем правительства. За кандидатуру Медведева проголосовали 374 депутата при необходимых 226 голосах. Против проголосовали 56 парламентариев.

На заседании Владимир Путин выступил перед депутатами, призвал их сохранить преемственность работы правительства и поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера. Президент РФ дал положительную оценку работе Правительства под руководством Дмитрия Медведева.

Сам Дмитрий Медведев также выступил с докладом, в котором озвучил свою программу дальнейших действий в Правительстве. По его мнению, предстоит серьёзно заняться решением демографических и экологических проблем, развивать здравоохранение, образование, культуру, активно стимулировать жилищное строительство, поддерживать занятость, формировать благоприятную среду для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, расширять международную кооперацию и экспорт, и т.д.