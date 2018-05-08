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Назарбаев поздравил Медведева с назначением на пост главы правительства России
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Назарбаев поздравил Медведева с назначением на пост главы правительства России 

ТАСС 2 часа назад
АСТАНА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассчитывает на укрепление сотрудничества с Россией. Об этом он заявил в поздравительной телеграмме Дмитрию Медведеву в связи с его назначением на пост премьер-министра РФ.
"Уверен, что ваша деятельность во главе правительства России обеспечит дальнейшее экономическое развитие страны и повышение социального благополучия населения. Убежден, что стратегические отношения между нашими странами, основанные на принципах добрососедства, взаимного уважения и равноправного сотрудничества, будут и впредь укрепляться и развиваться на благо наших народов", — говорится в телеграмме, текст которой публикует пресс-служба лидера Казахстана.
Назарбаев также пожелал Медведеву здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном государственном посту.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева председателем правительства.
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