Назарбаев поздравил Медведева с назначением на пост главы правительства России 

АСТАНА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассчитывает на укрепление сотрудничества с Россией. Об этом он заявил в поздравительной телеграмме Дмитрию Медведеву в связи с его назначением на пост премьер-министра РФ.
"Уверен, что ваша деятельность во главе правительства России обеспечит дальнейшее экономическое развитие страны и повышение социального благополучия населения. Убежден, что стратегические отношения между нашими странами, основанные на принципах добрососедства, взаимного уважения и равноправного сотрудничества, будут и впредь укрепляться и развиваться на благо наших народов", — говорится в телеграмме, текст которой публикует пресс-служба лидера Казахстана.
Назарбаев также пожелал Медведеву здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном государственном посту.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева председателем правительства.