Назарбаев поздравил Медведева с назначением на пост главы правительства России

"Уверен, что ваша деятельность во главе правительства России обеспечит дальнейшее экономическое развитие страны и повышение социального благополучия населения. Убежден, что стратегические отношения между нашими странами, основанные на принципах добрососедства, взаимного уважения и равноправного сотрудничества, будут и впредь укрепляться и развиваться на благо наших народов", — говорится в телеграмме, текст которой публикует пресс-служба лидера Казахстана.

Назарбаев также пожелал Медведеву здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном государственном посту.