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Косачев предложил выдвинуть Трампа на «антипремию» мира
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Косачев предложил выдвинуть Трампа на «антипремию» мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в фейсбуке предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на антипремию за выход из ядерного соглашения с Ираном.
"Инициатива некоторых американских политиков выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира выглядит откровенным гротеском. Скорее всего, он войдет в историю как человек, который раз за разом ставил мир на грань войн, причем даже ядерных. Интересно, будет ли когда-то создана антипремия за подрыв мирных усилий мирового сообщества? Первый кандидат точно есть", — написал Косачев.
По его словам, соглашение с Ираном во многом играло роль сдерживающего фактора в отношении все более возможной ирано-израильской войны, и Вашингтон сейчас буквально подтолкнул стороны к военному конфликту.
Он также подчеркнул, что решение Трампа о выходе из сделки с Ираном "безответственно по форме и деструктивно по сути".
Ранее Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном.
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