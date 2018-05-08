Косачев предложил выдвинуть Трампа на «антипремию» мира

"Инициатива некоторых американских политиков выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира выглядит откровенным гротеском. Скорее всего, он войдет в историю как человек, который раз за разом ставил мир на грань войн, причем даже ядерных. Интересно, будет ли когда-то создана антипремия за подрыв мирных усилий мирового сообщества? Первый кандидат точно есть", — написал Косачев.

По его словам, соглашение с Ираном во многом играло роль сдерживающего фактора в отношении все более возможной ирано-израильской войны, и Вашингтон сейчас буквально подтолкнул стороны к военному конфликту.

Он также подчеркнул, что решение Трампа о выходе из сделки с Ираном "безответственно по форме и деструктивно по сути".

Ранее Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном.