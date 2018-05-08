Путин рассказал, кто развалил Советский Союз

Президент России Владимир Путин , выступая на пленарном заседании Госдумы , указал, что Коммунистическая партия Советского Союза всецело причастна к развалу СССР как государства. При этом, по его словам, в развале Советского Союза, помимо КПСС , участвовали и другие силы, которых «со стороны много было». В июле прошлого года Путин назвал развал СССР событием, которое оказало на него наибольшее влияние в жизни.

Коммунистическая партия Советского Союза всецело причастна к развалу СССР как государства, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Госдумы, передает ФАН.

Так российский лидер ответил на заявление руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова о достижениях СССР под руководством Коммунистической партии. По мнению президента, радоваться тут нечему, можно лишь признать исторический факт прекращения существования СССР.

«Никого, кроме коммунистической партии, роль которой была закреплена даже в конституции СССР, не было среди тех, кто руководил этим процессом», — пояснил Путин.

Кроме того, глава государства напомнил Зюганову, что в развале Советского Союза, помимо КПСС, участвовали и другие силы, которых «со стороны много было».

Однако, как подчеркнул Путин, главного факта это не отменяет: во главе СССР тогда находилась Коммунистическая партия. Таким образом, по его словам, «это историческое событие» так или иначе, было проведено, «по сути, руками лидеров КПСС».

Что касается отношения к советским политическим деятелям, то, к примеру, Путин никогда не скрывал своего негативного отношения к Ленину и практически никогда не обращался к его высказываниям в своих речах.

Одним из таких редких случаев стал декабрь 2003 года, но и тогда Путин употребил цитату из Ленина в негативном смысле. Во время «прямой линии» российский президент отметил, что не согласен с высказыванием Ленина «русский человек — плохой работник».

Полностью та цитата выглядит так: «Русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями. И это не могло быть иначе при режиме царизма и живости остатков крепостного права». Об этом Ленин писал в работе «Очередные задачи советской власти».

В марте нынешнего года Путин признался, что развал Советского Союза является главным историческим событием, которое он хотел бы предотвратить. Об этом глава государства рассказал на медиафоруме Общероссийского народного фронта, передает RT.

В декабре прошлого года Путин, выступая на форуме Общероссийского народного фронта, заявил, что после развала СССР реально России никто не помогал. Как указал глава государства, России это и не надо.

«Вспомним, после развала Советского союза мы слышали очень много сладких хороших речей, но реально нам никто не помогал, да мы и не рассчитывали на это, нам не нужна никакая помощь со стороны. Мы строили новую страну, восстанавливали сильную независимую Россию», — сказал он.

Глава государства отметил, что страна научилась твердо отстаивать свои интересы, осознала мощь и непрерывность истории. Президент добавил, что при этом еще «очень многое предстоит сделать».

В июле того же года Путин назвал развал Советского Союза событием, которое оказало на него наибольшее влияние в жизни. Об этом он сказал в ходе общения с учащимися детского образовательного центра «Сириус».

«У меня, пожалуй, не было ничего такого, чтобы раз — и изменило… Хотя было… Постараюсь сказать по-серьезному», — отметил российский лидер. После недолгого молчания, президент назвал событие, о котором его спросила девочка по имени Алена.

«Все-таки, наверное, развал Советского Союза. Такой взрослый ответ, извини, но ты мне взрослый вопрос задала», — добавил глава государства.

Чуть ранее Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к Иосифу Сталину. Сталин, по его мнению, является продуктом своей эпохи. Вместе с тем президент России сказал, что «излишняя демонизация Сталина» является не чем иным, как одним из путей атаки на Советский Союз и Россию.

«Сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что?» — сказал политик, отметив при этом, что Россия с того исторического периода изменилась.

Ранее российский лидер неоднократно говорил о тяжести сталинских репрессий и их последствий для России, хотя и отмечал его успехи в индустриализации страны.

«Очевидно, что с 1924 по 1953 год страна, которой тогда руководил Сталин, изменилась, превратившись из аграрной державы в индустриальную. У сталинского правления, безусловно, имелись позитивные аспекты. Однако они были достигнуты слишком высокой ценой. Репрессии имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата — неприемлем», — утверждал Путин.

Касательно другого советского лидера — Никиты Хрущева — президент России заявил, что не является его поклонником, однако не считает его инициатором Карибского кризиса.

«Вы знаете, если вы сейчас к этому вернулись, то я хотел бы напомнить, с чего начался Карибский кризис. Я не поклонник Хрущева, но все-таки размещение на Кубе советских ракет было спровоцировано размещением американских ракет в Турции, с территории которой ракеты американские легко достигали территории Советского Союза», — сказал российский лидер.

По его словам, «Хрущев ответил на это размещением ракет на Кубе» и «не был инициатором Карибского кризиса». Осенью 2016 года Путин заявил, что было необязательно разваливать СССР, а можно было идти по пути демократических преобразований.

«Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого.

Но хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась Коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства», — сказал глава государства на встрече с руководством политических партий в Кремле.

Что касается лидера КПРФ Геннадия Зюганова, то ранее он подчеркивал, что Сталин долгое время находился у власти и именно вождю народов СССР принадлежат ключевые политические достижения того времени, передает НСН.