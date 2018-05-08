Ещё
Путин: весь мир видит ненадёжность монополии доллара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: весь мир видит ненадёжность монополии доллара 

Вести.Ru 45 минут назад
Российский президент, выступая в Государственной Думе, согласился с необходимостью снижать зависимость российской экономики от доллара.
Реплика прозвучала в комментарии на выступление Геннадия Зюганова. «Я, в принципе, согласен», — заявил президент в ответ на просьбу лидера КПРФ снижать зависимость рубля от доллара, добавив, что правильнее будет говорить о снижении зависимости всей мировой экономики от монополии одной валюты, и в данном случае — американской.
"Речь идёт о необходимости повышения экономического суверенитета", — отметил Владимир Путин, добавив, что опасность монополии доллара ощущают не только в России.
Как и любая другая экономика мира, российская существует в условиях ведения международной торговли. При этом нефть на мировой бирже торгуется в долларах, о чём также напомнил президент.
"Конечно, мы думаем, что нужно сделать для того, чтобы освободить себя от этого бремени", — заверил Путин депутатов, и напомнил, что Россию регулярно подталкивают на этот путь сами зарубежные партнёры.
Речь шла и о таможенных барьерах и о нарушении правил ВТО и финансовых ограничениях.
Вызваны они политической инициативой, диктуются коммерческой целесообразностью, а называются санкциями, хотя в международном праве санкции имеют совсем иное обоснование.
Если же говорить о курсе рубля к доллару, то тут важна терминология. Курс одной валюты по отношению к другой существует всегда, пока существуют обе эти валюты. Нельзя отвязать рубль от доллара, а вот снизить зависимость национальной экономики в целом и доходов бюджета в частности от монополии долларовых расчётов в мировой торговле — не только можно, но и нужно. Понимание этого во всём мире тем очевиднее, чем чаще из Вашингтона доносятся угрозы санкций, торговых войн и экономического давления. В адрес какой бы страны они ни звучали.
Вести.Ru: последние новости
Путин - Зюганову: СССР развалила КПСС Путин призвал не быть "огурцами в бочке" Forbes назвал самых влиятельных глав государств в мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран отреагировал на решение Трампа153
Трамп выдвинул предложение Ирану93
Израиль нанес авиаудар по Сирии100
ЕС пошел против США в иранском вопросе16
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»217
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение