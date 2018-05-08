Путин: весь мир видит ненадёжность монополии доллара

Реплика прозвучала в комментарии на выступление Геннадия Зюганова . «Я, в принципе, согласен», — заявил президент в ответ на просьбу лидера КПРФ снижать зависимость рубля от доллара, добавив, что правильнее будет говорить о снижении зависимости всей мировой экономики от монополии одной валюты, и в данном случае — американской.

"Речь идёт о необходимости повышения экономического суверенитета", — отметил Владимир Путин, добавив, что опасность монополии доллара ощущают не только в России

Как и любая другая экономика мира, российская существует в условиях ведения международной торговли. При этом нефть на мировой бирже торгуется в долларах, о чём также напомнил президент.

"Конечно, мы думаем, что нужно сделать для того, чтобы освободить себя от этого бремени", — заверил Путин депутатов, и напомнил, что Россию регулярно подталкивают на этот путь сами зарубежные партнёры.

Речь шла и о таможенных барьерах и о нарушении правил ВТО и финансовых ограничениях.

Вызваны они политической инициативой, диктуются коммерческой целесообразностью, а называются санкциями, хотя в международном праве санкции имеют совсем иное обоснование.

Если же говорить о курсе рубля к доллару, то тут важна терминология. Курс одной валюты по отношению к другой существует всегда, пока существуют обе эти валюты. Нельзя отвязать рубль от доллара, а вот снизить зависимость национальной экономики в целом и доходов бюджета в частности от монополии долларовых расчётов в мировой торговле — не только можно, но и нужно. Понимание этого во всём мире тем очевиднее, чем чаще из Вашингтона доносятся угрозы санкций, торговых войн и экономического давления. В адрес какой бы страны они ни звучали.