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МИД: Россия разочарована решением Трампа отказаться от обязательств по СВПД
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МИД: Россия разочарована решением Трампа отказаться от обязательств по СВПД 

ТАСС 33 минуты назад
Россия глубоко разочарована решением Трампа отказаться от обязательств по соглашению по иранской ядерной программе — МИД РФ.
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