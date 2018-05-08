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Умер посол России в Португалии
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Умер посол России в Португалии 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министерство иностранных дел России заявило о смерти российского посла в Португалии Олега Белоуса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Министерство иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 8 мая 2018 года в Лиссабоне скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Португалии О. Н. Белоус. Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы", — говорится в сообщении.
Ведомство также выразило глубокие соболезнования родным и близким Белоуса.
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