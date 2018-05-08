Ещё
В Лиссабоне умер российский посол
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лиссабоне умер российский посол Олег Белоус 

Рамблер 47 минут назад
Фото: Посольство РФ в Португалии
В Лиссабоне на 67-м году жизни скоропостижно скончался посол России в Португалии Олег Белоус. Сообщение о смерти дипломата опубликовал МИД РФ.
«Министерство иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 8 мая 2018 года в Лиссабоне скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии О. Н. Белоус», — говорится в сообщении.
Олег Белоус был назначен послом России в Португалии в 2013 году. С 2001 года занимал должность директора Первого Европейского департамента МИД России. В 2000 году ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Комментарии8  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран отреагировал на решение Трампа153
Трамп выдвинул предложение Ирану84
Израиль нанес авиаудар по Сирии74
ЕС пошел против США в иранском вопросе16
Трамп объявил решение по Ирану410
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение