В Лиссабоне умер российский посол Олег Белоус

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 8 мая 2018 года в Лиссабоне скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии О. Н. Белоус», — говорится в сообщении.

Олег Белоус был назначен послом России в Португалии в 2013 году. С 2001 года занимал должность директора Первого Европейского департамента МИД России. В 2000 году ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.