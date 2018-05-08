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Пашинян заявил Медведеву о настрое на упрочнение отношений
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Пашинян заявил Медведеву о настрое на упрочнение отношений 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву поздравительное послание в связи с назначением на пост главы правительства России.
"Новое правительство Республики Армения твердо настроено на дальнейшее упрочение двустороннего армяно-российского сотрудничества во всех областях, а также на углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС", — говорится в тексте послания.
Пашинян также подчеркнул, что уверен в том, что совместная работа с Медведевым на всех уровнях двустороннего взаимодействия внесет свою лепту в дело развития и расширения в будущем армяно-российского союза.
"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за теплое поздравление по случаю моего избрания. Желаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, доброго здоровья и новых больших успехов, а братскому народу России — процветания и благополучия", — говорится в тексте поздравления.
Пашинян также выразил уверенность в том, что назначение Медведева свидетельствует о востребованности курса преобразований, проводимых его кабинетом.
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