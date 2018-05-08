Пашинян заявил Медведеву о настрое на упрочнение отношений

"Новое правительство Республики Армения твердо настроено на дальнейшее упрочение двустороннего армяно-российского сотрудничества во всех областях, а также на углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС ", — говорится в тексте послания.

Пашинян также подчеркнул, что уверен в том, что совместная работа с Медведевым на всех уровнях двустороннего взаимодействия внесет свою лепту в дело развития и расширения в будущем армяно-российского союза.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за теплое поздравление по случаю моего избрания. Желаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, доброго здоровья и новых больших успехов, а братскому народу России — процветания и благополучия", — говорится в тексте поздравления.

Пашинян также выразил уверенность в том, что назначение Медведева свидетельствует о востребованности курса преобразований, проводимых его кабинетом.