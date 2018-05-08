Путин и премьер Армении провели телефонный разговор

Добавляется, что во время телефонного разговора президент РФ поздравил Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении и пожелал ему успехов на этом посту.

Кроме того, собеседники обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.