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Путин и премьер Армении провели телефонный разговор
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Путин и премьер Армении провели телефонный разговор 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре выразили настрой на дальнейшее укрепление российско-армянских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
Добавляется, что во время телефонного разговора президент РФ поздравил Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении и пожелал ему успехов на этом посту.
Кроме того, собеседники обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.
"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений. Подчеркнута готовность к партнерскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в сообщении.
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