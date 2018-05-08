Волкер: миссия ООН в Донбассе может разблокировать выполнение Минских соглашений

"Миротворческие силы ООН могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к восстановлению контроля Украины над территорией [Донбасса]", — написал он в Twitter.

Он также рассказал, что сейчас ведутся дискуссии о возможном составе и формате миссии. «Речь идет об ответственности миссии за безопасность на этих территориях, нам нужно разработать контроль за границей, что должно стать частью ответственности миссии», — отметил Волкер.