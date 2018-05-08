Волкер: миссия ООН в Донбассе может разблокировать выполнение Минских соглашений 

ТАСС, 8 мая. Направление сил ООН в Донбасс поможет разблокировать выполнение Минских соглашений, такое мнение высказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на брифинге Хельсинской комиссии при конгрессе США в Вашингтоне.
"Миротворческие силы ООН могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к восстановлению контроля Украины над территорией [Донбасса]", — написал он в Twitter.
Он также рассказал, что сейчас ведутся дискуссии о возможном составе и формате миссии. «Речь идет об ответственности миссии за безопасность на этих территориях, нам нужно разработать контроль за границей, что должно стать частью ответственности миссии», — отметил Волкер.
В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Позже он уточнил, что представители ООН могли бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ. Киев же настаивает на размещении «миротворческой миссии ООН» на всей территории Донбасса, включая участок границы с РФ.