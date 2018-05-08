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Генсек ООН призвал все страны поддержать иранскую ядерную сделку
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Генсек ООН призвал все страны поддержать иранскую ядерную сделку 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Все государства должны поддержать сделку по иранской ядерной программе, убежден генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом он заявил после объявленного президентом США Дональдом Трампом решения отказаться от участия в этом соглашении.
"Я призываю всех других участников СВПД полностью выполнять их обязательства в рамках СВПД, а все другие государства-члены ООН — поддержать это соглашение", — передает ТАСС слова генсека.
Гутерриш подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанный в 2015 г., способствует «региональному и международному миру и безопасности».
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