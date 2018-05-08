Генсек ООН призвал все страны поддержать иранскую ядерную сделку

"Я призываю всех других участников СВПД полностью выполнять их обязательства в рамках СВПД, а все другие государства-члены ООН — поддержать это соглашение", — передает ТАСС слова генсека.

Гутерриш подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанный в 2015 г., способствует «региональному и международному миру и безопасности».