Президент Эквадора попросил правительство уйти в отставку

МЕХИКО , 8 мая — РИА Новости . Президент Эквадора Ленин Морено обратился с просьбой к членам кабинета министров страны подать в отставку.

"Президент Ленин Морено попросил отставки всех членов кабинета с целью оценить их работу, так как приближается 24 мая, дата, когда исполняется первый год правительства, чтобы, таким образом, начать новый год (работы)", — говорится в сообщении министерства связи Эквадора.

Примечательно, что сам Морено во вторник находится в Коста-Рике , где присутствует на церемонии вступления в должность нового президента Коста-Рики Карлоса Альварадо.

Глава администрации президента Эквадора Хуан Себастьян Рольдан сообщил, что заявления об отставке будут поданы министрами уже в течение 8 мая.