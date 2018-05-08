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Президент Эквадора попросил правительство уйти в отставку
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Президент Эквадора попросил правительство уйти в отставку 

РИА Новости 24 минуты назад
МЕХИКО, 8 мая — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено обратился с просьбой к членам кабинета министров страны подать в отставку.
"Президент Ленин Морено попросил отставки всех членов кабинета с целью оценить их работу, так как приближается 24 мая, дата, когда исполняется первый год правительства, чтобы, таким образом, начать новый год (работы)", — говорится в сообщении министерства связи Эквадора.
Примечательно, что сам Морено во вторник находится в Коста-Рике, где присутствует на церемонии вступления в должность нового президента Коста-Рики Карлоса Альварадо.
Глава администрации президента Эквадора Хуан Себастьян Рольдан сообщил, что заявления об отставке будут поданы министрами уже в течение 8 мая.
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