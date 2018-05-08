Премьер: НДФЛ расти не будет. В отличие от пенсионного возраста

Два с половиной часа потребовалось Государственной Думе на рассмотрение единственного вопроса в повестке нынешнего пленарного заседания — кандидатуры на должность председателя правительства страны. Днем ранее вступивший в должность президента на очередной срок Владимир Путин внес предложение назначить на пост премьера Дмитрия Медведева , возглавлявшего кабмин последние шесть лет. Из выступления Медведева перед депутатами и из его консультаций с думскими фракциями в преддверие голосования следуют два краеугольных аспекта социально-экономической политики будущего правительства: прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не будет, как не будет и подниматься ставка НДФЛ. В отличие от пенсионного возраста: предложения по вопросу повышения пенсионного возраста правительство внесет на рассмотрение депутатов в ближайшее время, заявил Дмитрий Медведев. Вместе с тем, он подчеркнул, что «президентом поставлена задача, чтобы индексация пенсий происходила упреждающими темпами».

Предложение обязать премьер-министра выходить из партии при вступлении в должность, прозвучавшее в Госдуме, Дмитрий Медведев отверг. «Смысл парламентской деятельности и участия в избирательном процессе заключается в том, чтобы получить определенный результат, который достигается определенными политическими силами», — сказал Медведев.

Ну, а поскольку партия «Единая Россия» , которую возглавляет Дмитрий Медведев, обладает в нынешнем созыве Госдумы подавляющим большинством мандатов — 339 против 105 всех остальных — исход голосования по кандидатуре премьера был абсолютно предсказуем. Тем не менее, лично присутствовать при обсуждении счел необходимым президент Путин, который и внес в парламент кандидатуру на пост главы правительства.

Кабинету министров во главе с Дмитрием Медведевым удалось сохранить возможности для развития страны, заявил Владимир Путин, выступая в Госдуме. По его словам, последние год-полтора Медведев и некоторые члены администрации и правительства работали над программой, которая была изложена в указе главы государства, подписанном 7 мая. Логично, чтобы эта команда и реализовывала эти планы, заметил Путин.

Кроме того, он привел качества, которые, по его мнению, выгодно характеризуют кабмин: «Демократичность, открытость к диалогу и дискуссиям, восприимчивость к содержательным предложениям и к критике по существу — все это стало фирменным, профессиональным стилем предыдущего правительства. И большая заслуга в формировании такой современной управленческой культуры принадлежит, конечно, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву», — сказал Владимир Путин. Впрочем, многим прошлый нынешний премьер запомнится, скорее, ставшей крылатой фразой «Денег нет, но вы держитесь!».

Всеволод Нерознак