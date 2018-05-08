Чижов: Ядерная сделка с Ираном не рухнет, независимо от решения США 

Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
По информации американских СМИ, что Трамп заявил в ходе телефонного разговора французскому президенту Эммануэлю Макрону, что Соединенные Штаты собираются выйти из соглашения с Ираном.
"Что бы в итоге не прозвучало сегодня из Белого дома, это означает, я подозреваю и имею основания исходить из этого, что на пути реализации этой сделки будут проблемы. Это не означает, что она рухнет, это многосторонний документ, одобренный единогласно в том числе и голосом Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН в соответствующей резолюции", — сказал Чижов, слова которого цитирует ТАСС.
Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана было подписан между Тегераном и «шестеркой» (постоянные члены Совета Безопасности ООН — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция, а также Германия) три года назад. Ему предшествовал 21 месяц изнурительных и сложнейших дипломатических переговоров.