В Иордании призвали избавить Ближний Восток от ядерного оружия

Президент США объявит свое решение относительно того, будет ли страна выходить из ядерного соглашения, достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году, во вторник в 21.00 мск.

"Иордания тверда в своей политике, которая подтверждает необходимость избавления Ближнего Востока от всех видов оружия массового поражения, в частности, ядерного оружия", — говорится в заявлении ведомства.

Министр выступил против вмешательства Ирана в дела арабских стран и подчеркнул, что необходимо строить отношения в регионе на основе диалога, уважения к суверенитету государств и невмешательства во внутренние дела стран региона.