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В Иордании призвали избавить Ближний Восток от ядерного оружия
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Трамп объявил решение по Ирану

В Иордании призвали избавить Ближний Восток от ядерного оружия 

РИА Новости 36 минут назад
АММАН, 8 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади подчеркнул, что необходимо избавиться от оружия массового поражения на Ближнем Востоке, в том числе ядерного, говорится в заявлении главы МИД, полученном в распоряжение РИА Новости.
Президент США объявит свое решение относительно того, будет ли страна выходить из ядерного соглашения, достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году, во вторник в 21.00 мск.
"Иордания тверда в своей политике, которая подтверждает необходимость избавления Ближнего Востока от всех видов оружия массового поражения, в частности, ядерного оружия", — говорится в заявлении ведомства.
Министр выступил против вмешательства Ирана в дела арабских стран и подчеркнул, что необходимо строить отношения в регионе на основе диалога, уважения к суверенитету государств и невмешательства во внутренние дела стран региона.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
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