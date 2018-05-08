Чижов исключил срыв ядерной сделки с Ираном 

Ядерная сделка с Ираном останется в силе, несмотря на возможный выход из нее США, заявил журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Ожидания у меня мрачные. Чтобы в итоге ни прозвучало сегодня из Белого дома, <…> на пути реализации этой сделки будут проблемы. Это не значит что она рухнет, это многосторонний инструмент, одобренный единогласно СБ ООН и самой американской стороной" — сказал он.
Постпред также выразил уверенность, что оставшиеся пять стран-гарантов продемонстрируют приверженность знаковому соглашению. Иран, по его мнению, также останется на прежних позициях.
Ранее президент США сказал, что озвучит решение по ядерной сделке с Ираном во вторник вечером. По сообщениям американских СМИ, Трамп намерен выйти из договоренностей и уже рассказал об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону.
В 2015 году Тегеран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранской ядерной программы: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает со страны экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.