Володин встретился с ветеранами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие парламентарии лично поздравили ветеранов в преддверии Дня Победы.

Встреча депутатов и ветеранов в Госдуме стала традицией нижней палаты парламента.

— Если бы у нас не было Победы, которую вы ковали, которую наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки вынесли на своих плечах, не было бы нашей страны, — сказал Володин ветеранов. — Коричневая чума охватила практически всю Европу, и весь мир стоял на пороге большой трагедии. Именно вы освободили мир от фашизма.

Он выразил уверенность, что "подвиг нашего советского солдата, нашего народа, благодаря которому сегодня мир развивается, всегда будет чтиться и никогда не будет забыт".