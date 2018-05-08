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Неверов поздравил россиян с Днём Победы
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Неверов поздравил россиян с Днём Победы 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: ER.RU
Вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов поздравил всех жителей России с Днём Победы. Об этом сообщает пресс-служба фракции.
«Поздравляю всех с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Это была война против всего народа, который хотел жить в мире. Победа далась нелегко, но это была Победа во имя жизни и нашего с вами будущего», — сказал Неверов.
Он отметил, что наши предки, несмотря на все тяготы военного времени. «В итоге они смогли прогнать со своей земли страшного врага, поработившего целые государства, преступников, массово уничтожавших и истязавших людей только за их национальность», — отметил парламентарий.
Неверов напомнил, что бойцы Красной Армии освободили от захватчиков не только СССР, но и страны Европы, внесли решающий вклад в разгром нацизма во всем мире.
Также вице-спикер Госдумы подчеркнул, что Великая Отечественная война заняла значительное место в истории российской и мировой культуры.
«Порой произведения очень тяжелые, но мы должны их знать, знакомить с ними наших детей и внуков. Нельзя допустить, чтобы все тяготы и мучения, все потери того времени были забыты», — указал он.
Неверов отметил, что война оставила неизгладимый след на многих российских городах, где шли ожесточенные бои. Он выразил благодарность всем неравнодушным гражданам и волонтерам, которые помогают ветеранам, ухаживают за воинскими захоронениями, а также поисковикам, которые каждый год находят на полях сражений останки тысяч солдат и офицеров и хоронят их с воинскими почестями.
Парламентарий подчеркнул, что война затронула каждую семью, поэтому для каждого это еще и личная история. Он отметил, что в 2018 году шествие «Бессмертного полка» вновь соберет под своими знаменами миллионы людей не только в России, но и во многих городах мира.
«Мы пройдем в одном строю и почтим память наших отцов, дедов и прадедов, которые боролись за свободу. С Днем Великой Победы!», — заключил Неверов.
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