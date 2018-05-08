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Президент Армении пожелал Пашиняну сформировать кабмин в ближайшее время
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Президент Армении пожелал Пашиняну сформировать кабмин в ближайшее время 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с новым премьер-министром страны Николой Пашиняном. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Хочу пожелать, что вы сформировали правительство как можно скорее и приступили к решению проблем, стоящих перед нашим государством, правительством, всем народом. Поздравляю и желаю вам успехов", — сказал Саркисян.
Ранее Саркисян подписал указ, по которому Никол Пашинян становится премьером страны.
Также сообщалось, что эксперт прокомментировал избрание Пашиняна премьером Армении.
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