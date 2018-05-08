США забыли упомянуть. Посольство России высмеяло статью The Times

По мнению авторов публикации, европейским странам следует наладить сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным при условии, что он гарантирует выполнение Минских соглашений ополченцами на юго-востоке Украины , а также пойдет на уступки в Сирии

В случае если политика Москвы не изменится, «миру следует подготовиться и даже вооружиться в грядущие непростые времена», пишет The Times.

Российские дипломаты назвали подобные заявления «хорошей попыткой» и напомнили авторам статьи, что неукоснительное соблюдение Минских соглашений всеми сторонами конфликта и восстановление Сирии всегда являлись приоритетами Москвы.

"Однако The Times не упоминает, что США блокируют любые попытки доставить помощь в освобожденные районы (Сирии)", — написали в российском представительстве.

Посольство России в Лондоне и раньше критиковало The Times — например, за статью под заголовком «Мир объединился в крупнейшей за всю историю массовой высылке российских шпионов». Представители ведомства обратили внимание, что далеко не все страны поддержали эту инициативу, и прозвали автора статьи «снисходительным колониалистом».