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США забыли упомянуть. Посольство России высмеяло статью The Times
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США забыли упомянуть. Посольство России высмеяло статью The Times 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российское посольство в Британии прокомментировало в твиттере статью газеты The Times, посвященную перспективам отношений России со странами Запада.
По мнению авторов публикации, европейским странам следует наладить сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным при условии, что он гарантирует выполнение Минских соглашений ополченцами на юго-востоке Украины, а также пойдет на уступки в Сирии.
В случае если политика Москвы не изменится, «миру следует подготовиться и даже вооружиться в грядущие непростые времена», пишет The Times.
Российские дипломаты назвали подобные заявления «хорошей попыткой» и напомнили авторам статьи, что неукоснительное соблюдение Минских соглашений всеми сторонами конфликта и восстановление Сирии всегда являлись приоритетами Москвы.
"Однако The Times не упоминает, что США блокируют любые попытки доставить помощь в освобожденные районы (Сирии)", — написали в российском представительстве.
Посольство России в Лондоне и раньше критиковало The Times — например, за статью под заголовком «Мир объединился в крупнейшей за всю историю массовой высылке российских шпионов». Представители ведомства обратили внимание, что далеко не все страны поддержали эту инициативу, и прозвали автора статьи «снисходительным колониалистом».
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