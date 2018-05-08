Путин похвалил Медведева за его «фирменный стиль управления»

Медведев пообещал сформировать правительство в самые сжатые сроки, чтобы скорее приступить к реализации стратегического указа президента РФ Владимира Путина . Документ, напомним, определяет национальные цели развития страны на период до 2024 года.

Премьер также отметил, что в ходе воплощения грандиозных планов главы государства в жизнь правительство будет работать с каждым депутатом.

Сам Путин, выступая на пленарном заседании в нижней палате, доложил депутатам, что за последние шесть лет правительство во главе с Медведевым, в принципе, «успешно решало возложенные на него задачи и наращивало возможности».

«Масштабная комплексная работа строилась основательно и честно, ответственно, — цитирует Путина РИА Новости . — Все достигнутое за прошедшие годы создает прочную основу для движения вперед».

Прездент полагает, что «демократичность, открытость к диалогу, дискуссиям, восприимчивость к содертельным предложениям и к критике по существу — всё это фирменный стиль Медведева и предыдущего правительства в целом».

Дмитрий Анатольевич внес большой вклад в формирование такой современной управленческой культуры, подчеркнул Путин.

Медведев в свою очередь поблагодарил Путина за доверие и сказал, что приложит все силы для решения поставленных президентом задач.

«Перед государством стоит высокая цель — прорыв в экономике. Благополучен тот, кто не боится за свое будущее», — заявил он.

По словам премьера, экономика России должна давать шанс каждому россиянину попробовать себя в разных сферах деятельности без «риска впасть в нищету».

Мир меняется быстро… Несколько лет назад он был другим… Но речь не только о санкциях, хотя подобные меры — это сбой мировой политики. России не привыкать жить в условиях потрясений, мы научились это делать, но сейчас у страны поворотный момент, для принципиального рывка нужна новая база, приводит слова председателя правительства ФАН.