СМИ: Помпео заявил европейским коллегам о нежелании Трампа принимать предложения по ядерной сделке

Германии и Госсекретарь США Майк Помпео заявил своим коллегам из Великобритании Франции , что американский лидер Дональд Трамп не примет предложения по измению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом пишет Axious со ссылкой на источники.

По сведениям издания, Помпео сообщил об этом европейским коллегам в минувшую пятницу, 4 мая, в ходе телефонной конференции.

Отмечается, что в ходе беседы госсекретарь поблагодарил их за усилия, которые были предприняты для того, чтобы США не выходили из соглашения, однако дал понять, что Трамп склонен принять другое решение.

При этом Помпео не исключил возможности возобновления переговоров после того, как Трамп сделает официальное заявление.