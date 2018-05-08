Губернатор Подмосковья получил орден Красной Звезды, к которому был представлен его прадед 

Об этом сообщает kp.ru.
Глава региона приехал в военный комиссариат Подмосковья вместе с отцом, членом Совета Федерации, героем России Юрием Воробьёвым и детьми.
«Мы обратились в Подольский госархив и узнали подробности того, как воевал мой прадед. Обнаружилось, что он был удостоен ордена Красной Звезды, но не получил эту награду», — заявил губернатор.
К награде Василий Воробьёв был представлен в 1943 году. На тот момент он был командиром миномётного расчёта 15-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии.
Ранее народный артист России саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН рассказал о своём отношении к акции «Бессмертный полк».