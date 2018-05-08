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Губернатор Подмосковья получил награду прадеда
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Губернатор Подмосковья получил награду прадеда 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев получил награду своего прадеда Василия Воробьева, который был представлен к ордену Красной Звезды во время Великой Отечественной войны, но так и не получил его, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Мы обратились в Подольский госархив и узнали подробности того, как воевал мой прадед. Обнаружилось, что он был удостоен ордена Красной Звезды, но не получил эту награду. Благодаря военному комиссариату, министерству обороны, мы вместе с детьми пришли, чтобы получить эту награду в канун 9 мая. Это почетно и важно для нас, гордимся и считаем этот день очень торжественный", — сказал Воробьев.
Удостоверение к награде Воробьев получил вместе с отцом, членом Совета Федерации, Героем России Юрием Воробьевым и детьми.
Участник Великой Отечественной войны Василий Васильевич Воробьев был командиром минометного расчета 15 гвардейского стрелкового полка 2 гвардейской стрелковой дивизии. К награждению орденом Красной Звезды он был представлен в 1943 году за боевые подвиги — огнем из миномета он уничтожил 13 гитлеровцев и подавил 2 огневые точки врага, уточняется в сообщении.
Военный комиссариат Московской области за последние три года помог найти около 11 тысяч наград участников военных действий, заключается в сообщении.
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