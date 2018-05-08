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Медведев не одобрил идею о беспартийности премьер-министра
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Медведев не одобрил идею о беспартийности премьер-министра 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что отрицательно относится к идее обязать главу кабмина приостанавливать членство в партии на время исполнения своих служебных обязанностей.
Медведев во вторник участвует в заседании Госдумы, которая должна рассмотреть вопрос о его утверждении главой правительства по предложению президента РФ Владимира Путина.
"Я отношусь к этому отрицательно", — сказал Медведев, отвечая на вопрос лидера эсеров Сергея Миронова, как он относится к инициативе о беспартийном премьере.
"Смысл парламентской деятельности и смысл участия в избирательном процессе заключается в том, чтобы получить определенный результат. Результат этот заключается определенными политическими силами, эти политические силы называются партии. Во главе партии стоят их руководители, и в большинстве стран мира в той или иной степени эти руководители участвуют в формировании правительства, где-то непосредственно возглавляя правительство, где-то во главе партии находится президент. Ничего крамольного в этом нет, я считаю, что наша система в этом смысле ничем не отличается от большинства демократических систем мира", — пояснил Медведев.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в ГД проект, запрещающий членство премьер-министра РФ в политических партиях. Авторами законопроекта выступили зампред фракции Михаил Емельянов, депутаты Олег Нилов и Валерий Гартунг во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. По мнению авторов документа, предлагаемые меры направлены на оптимизацию законодательства в сфере государственного строительства и будут способствовать развитию демократии, политической конкуренции и многопартийности в стране.
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