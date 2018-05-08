Медведев не одобрил идею о беспартийности премьер-министра

Медведев во вторник участвует в заседании Госдумы , которая должна рассмотреть вопрос о его утверждении главой правительства по предложению президента РФ Владимира Путина

"Я отношусь к этому отрицательно", — сказал Медведев, отвечая на вопрос лидера эсеров Сергея Миронова , как он относится к инициативе о беспартийном премьере.

"Смысл парламентской деятельности и смысл участия в избирательном процессе заключается в том, чтобы получить определенный результат. Результат этот заключается определенными политическими силами, эти политические силы называются партии. Во главе партии стоят их руководители, и в большинстве стран мира в той или иной степени эти руководители участвуют в формировании правительства, где-то непосредственно возглавляя правительство, где-то во главе партии находится президент. Ничего крамольного в этом нет, я считаю, что наша система в этом смысле ничем не отличается от большинства демократических систем мира", — пояснил Медведев.