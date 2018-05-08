В КПРФ не поддержали идею повышения пенсионного возраста 

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фракция КПРФ не поддерживает идею повышения в России пенсионного возраста и считает, что в нынешней социально-экономической ситуации в стране это недопустимо, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.
"Когда ещё об этом только начали говорить, мы тогда стали детально интересовать этим и обосновывать, что этого делать нельзя и недопустимо в нынешней социально-экономической ситуации", — сказал Мельников.
Он также напомнил, что ранее КПРФ внесла в Госдуму законопроект о недопущении повышения пенсионного возраста.
Ранее Дмитрий Медведев, чью кандидатуру для переутверждения на пост главы кабмина поддержала во вторник Госдума, заявил, что правительство подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.