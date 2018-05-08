Ещё
В КПРФ не поддержали идею повышения пенсионного возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КПРФ не поддержали идею повышения пенсионного возраста 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фракция КПРФ не поддерживает идею повышения в России пенсионного возраста и считает, что в нынешней социально-экономической ситуации в стране это недопустимо, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.
"Когда ещё об этом только начали говорить, мы тогда стали детально интересовать этим и обосновывать, что этого делать нельзя и недопустимо в нынешней социально-экономической ситуации", — сказал Мельников.
Он также напомнил, что ранее КПРФ внесла в Госдуму законопроект о недопущении повышения пенсионного возраста.
Ранее Дмитрий Медведев, чью кандидатуру для переутверждения на пост главы кабмина поддержала во вторник Госдума, заявил, что правительство подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.
РИА Новости: последние новости
Россия должна бороться за место на мировом рынке, заявил Путин Путин напомнил Зюганову о развале СССР под "чутким руководством" КПСС Путин опередил Трампа в списке самых влиятельных людей мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня37
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»126
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»531
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово415
Келвин Харрис попал в аварию24
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение