В КПРФ не поддержали идею повышения пенсионного возраста

"Когда ещё об этом только начали говорить, мы тогда стали детально интересовать этим и обосновывать, что этого делать нельзя и недопустимо в нынешней социально-экономической ситуации", — сказал Мельников.

Он также напомнил, что ранее КПРФ внесла в Госдуму законопроект о недопущении повышения пенсионного возраста.