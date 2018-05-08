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Памфилова отчиталась о доходах
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Памфилова отчиталась о доходах за 2017 год 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: фото предоставлено ЦИК России
Председатель ЦИК России Элла Памфилова в 2017 году заработала 15,5 миллиона рублей, что почти в два раза меньше, чем ее задекларированный доход в 2016 году, который составил 30,6 миллиона рублей, говорится сведениях, опубликованных на сайте комиссии.
Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, доход Памфиловой с 1 января по 31 декабря 2017 года составил 15 534 232 рубля. При этом отмечается, что декларированный годовой доход включает в себя средства, полученные от продажи квартиры. За Памфиловой также числится жилой дом 230 квадратных метров, гараж и земельный участок (2033 квадратных метра), а также Volkswagen Beetle.
Как следует из деклараций, опубликованных на сайте ЦИК в прошлом году, общий доход главы ЦИК в 2016 году составил 30,657 миллиона рублей. Позже пресс-служба ведомства пояснила, что в 30,7 миллиона рублей вошла годовая зарплата в 5,7 миллиона и средства от продажи недвижимости — порядка 24,16 миллиона рублей. В собственности Памфиловой находился земельный участок (площадь 2033 квадратных метров), жилой дом (230,1) и гараж (35,2). Также ей принадлежала доля в квартире площадью 86,2 квадратных метра. Все объекты недвижимости находятся в России. Также глава ЦИК задекларировала автомобиль Volkswagen Beetle.
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