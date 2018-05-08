Памфилова отчиталась о доходах за 2017 год

Председатель ЦИК России Элла Памфилова в 2017 году заработала 15,5 миллиона рублей, что почти в два раза меньше, чем ее задекларированный доход в 2016 году, который составил 30,6 миллиона рублей, говорится сведениях, опубликованных на сайте комиссии.

Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, доход Памфиловой с 1 января по 31 декабря 2017 года составил 15 534 232 рубля. При этом отмечается, что декларированный годовой доход включает в себя средства, полученные от продажи квартиры. За Памфиловой также числится жилой дом 230 квадратных метров, гараж и земельный участок (2033 квадратных метра), а также Volkswagen Beetle.