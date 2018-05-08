Зюганов оценил опыт Мутко в строительстве: «Ни уха, ни рыла»

"Когда мне сказали, что вице-премьером по строительству будет человек, который в стройке-то ни уха, ни рыла…" — сказал Зюганов во время выступления в Госдуме 8 мая в преддверии

голосования

по кандидатуре Дмитрия Медведева на пост главы нового правительства.

"Стройка — это великое дело… Что ж мы его [собираемся выбирать]", — цитирует

предводителя российских коммунистов.

— «Пропал дом»: предложение Медведева назначить Мутко вице-премьером по строительству вызвало повсеместный смех

Накануне Медведев в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме предложил кандидатуру Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики. В прежнем составе кабмина Мутко был министром спорта РФ, а в октябре 2016 года его повысили до вице-премьера, курирующего вопросы спорта высших достижений, массового спорта и туризма.

Между тем в КПРФ накануне голосования по кандидатуре самого Медведева выступили

против его переназначения

главой правительства. Также против нового премьерства Медведева выступила думская фракция партии «Справедливая Россия»