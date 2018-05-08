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Зюганов оценил опыт Мутко в строительстве: «Ни уха, ни рыла»
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Зюганов оценил опыт Мутко в строительстве: «Ни уха, ни рыла» 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов недвусмысленно высказал свое отношение к  "интересной идее"
Дмитрия Медведева — назначить Виталия Мутко вице-премьером РФ, курирующим вопросы строительства.
"Когда мне сказали, что вице-премьером по строительству будет человек, который в стройке-то ни уха, ни рыла…" — сказал Зюганов во время выступления в Госдуме 8 мая в преддверии
голосования
по кандидатуре Дмитрия Медведева на пост главы нового правительства.
"Стройка — это великое дело… Что ж мы его [собираемся выбирать]", — цитирует
предводителя российских коммунистов.
— «Пропал дом»: предложение Медведева назначить Мутко вице-премьером по строительству вызвало повсеместный смех
Накануне Медведев в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме предложил кандидатуру Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики. В прежнем составе кабмина Мутко был министром спорта РФ, а в октябре 2016 года его повысили до вице-премьера, курирующего вопросы спорта высших достижений, массового спорта и туризма.
Между тем в КПРФ накануне голосования по кандидатуре самого Медведева выступили
против его переназначения
главой правительства. Также против нового премьерства Медведева выступила думская фракция партии «Справедливая Россия».
Однако это не помешало Госдуме большинством голосов утвердить кандидатуру Медведева, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным вскоре после его инаугурации 7 мая, на пост премьер-министра в новом составе правительства благодаря единороссам и депутатам от фракции ЛДПР. После этого Путин тут же подписал указ о назначении Медведева председателем нового кабмина.
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