Рошаль: Голиковой при назначении вице-премьером следует прислушиваться к голосу общества 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль с осторожностью отнесся к возможному назначению Татьяны Голиковой на пост курирующего здравоохранение вице-премьера и выразил надежду, что она будет прислушиваться к мнению гражданского общества.
"Я оцениваю осторожно, я думаю, надо прислушиваться к мнению президента, значит, так нужно. И, думаю, надо очень четко разграничить сферы влияния и работы, потому что очень важно прислушиваться к голосу гражданского общества для того, чтобы не делать ошибок", — сказал ТАСС Рошаль.
Он добавил, что если такой шаг будет сделан, профильное сообщество будет только его приветствовать.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. На встрече с фракцией «Единая Россия», которая прошла в понедельник в Госдуме, Медведев назвал имена своих потенциальных заместителей.