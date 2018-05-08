Рошаль: Голиковой при назначении вице-премьером следует прислушиваться к голосу общества

"Я оцениваю осторожно, я думаю, надо прислушиваться к мнению президента, значит, так нужно. И, думаю, надо очень четко разграничить сферы влияния и работы, потому что очень важно прислушиваться к голосу гражданского общества для того, чтобы не делать ошибок", — сказал ТАСС Рошаль.

Он добавил, что если такой шаг будет сделан, профильное сообщество будет только его приветствовать.