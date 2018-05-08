Ещё
Рошаль: Голиковой при назначении вице-премьером следует прислушиваться к голосу общества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рошаль: Голиковой при назначении вице-премьером следует прислушиваться к голосу общества 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль с осторожностью отнесся к возможному назначению Татьяны Голиковой на пост курирующего здравоохранение вице-премьера и выразил надежду, что она будет прислушиваться к мнению гражданского общества.
"Я оцениваю осторожно, я думаю, надо прислушиваться к мнению президента, значит, так нужно. И, думаю, надо очень четко разграничить сферы влияния и работы, потому что очень важно прислушиваться к голосу гражданского общества для того, чтобы не делать ошибок", — сказал ТАСС Рошаль.
Он добавил, что если такой шаг будет сделан, профильное сообщество будет только его приветствовать.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. На встрече с фракцией «Единая Россия», которая прошла в понедельник в Госдуме, Медведев назвал имена своих потенциальных заместителей.
ТАСС: последние новости
Россия получила ответы от ОЗХО по инциденту в Солсбери Медведев надеется, что его предложения по вице-премьерам найдут поддержку Путин призвал правительство обеспечить рабочий ритм в период формирования нового кабмина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово244
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»471
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото207
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян25
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко493
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение