Ещё
Сергей Марков: Медведев выгоден Путину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Марков: Медведев выгоден Путину 

News.ru 1 час назад
По мнению политолога Сергея Маркова, Медведев выгоден вновь избранному президенту во многих отношениях.
«Правительство осталось прежним. Всего лишь небольшие перестановки и легкие корректировки — сменили друг друга местами. А все потому что, президент высоко оценил работу прошлого правительства», — сказал он.
Эксперт пояснил, что Медведев весьма выгоден Путину.
«Во-первых, он не конкурент, в связи с политической непопулярностью. Во-вторых, выгоден административно, являясь суперменеджером, который занимал такие высокие посты, как президентство. В третьих, он очень работоспособный», — уточнил он.
Кроме того, по словам Маркова, Путин взял экономически курс на новые технологии, а Медведев увлекается именно этим.
«Путину вообще очень комфортно работать с Медведевым. Он знает его давно и хорошо, так еще и с разных сторон. В 2011 году команда Медведева подталкивала его на то, чтобы бросить вызов Путину, но Медведев отказался. Путину, как разведчику необходимо знать о недостатках человека, потому что без недостатков, для разведчиков, человек — не человек», — резюмировал политолог.
News.ru: последние новости
Путин: нельзя замыкаться и быть «как огурцы в бочке» КПРФ отказалась поддержать Медведева Поклонская наехала на Навального после своего «скучающего» фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово251
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»473
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото209
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян25
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко494
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение