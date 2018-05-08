Сергей Марков: Медведев выгоден Путину

По мнению политолога Сергея Маркова, Медведев выгоден вновь избранному президенту во многих отношениях.

«Правительство осталось прежним. Всего лишь небольшие перестановки и легкие корректировки — сменили друг друга местами. А все потому что, президент высоко оценил работу прошлого правительства», — сказал он.

Эксперт пояснил, что Медведев весьма выгоден Путину.

«Во-первых, он не конкурент, в связи с политической непопулярностью. Во-вторых, выгоден административно, являясь суперменеджером, который занимал такие высокие посты, как президентство. В третьих, он очень работоспособный», — уточнил он.

Кроме того, по словам Маркова , Путин взял экономически курс на новые технологии, а Медведев увлекается именно этим.

«Путину вообще очень комфортно работать с Медведевым. Он знает его давно и хорошо, так еще и с разных сторон. В 2011 году команда Медведева подталкивала его на то, чтобы бросить вызов Путину, но Медведев отказался. Путину, как разведчику необходимо знать о недостатках человека, потому что без недостатков, для разведчиков, человек — не человек», — резюмировал политолог.